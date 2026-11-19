Hércules marcou um lindo gol de fora da área - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Hércules marcou um lindo gol de fora da área - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense visitou o São Paulo, nesta quinta-feira (19), no Morumbi, e venceu por 1 a 0 com gol de Hércules. A partida era válida pela 35ª rodada do Brasileiro. A vitória deixou o Tricolor carioca muito próximo da vaga direta da Libertadores da América 2027.

No começo do jogo, o São Paulo imprimiu uma intensidade grande e dominou as ações do jogo, criando boas oportunidades.

Pouco a pouco, no entanto, o Fluminense tomou conta da posse de bola e passou a controlar a partida.

Aos 32, depois de cruzamento de Guga, a bola bateu no ombro de Hulk e sobrou para Hércules, que acertou um lindo chute para abrir o placar.

Com a vantagem, o time carioca seguiu trocando passes e diminuindo o ritmo de jogo.

No segundo tempo, o São Paulo mostrou mais uma vez uma forte intensidade, mas que foi diminuindo com o tempo. A melhor chance paulista veio dos pés de Arthur, em um chute de longa distância.

No fim do jogo, Ganso deu ótimo passe para Castillo

O atacante argentino dominou, ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora.

Fluminense se aproxima de vaga direta na Libertadores

A vitória levou o Fluminense aos 60 pontos e à sua terceira vitória consecutiva no campeonato. O Tricolor precisa de uma vitória para garantir sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Já o São Paulo segue com 44 pontos e ainda sonha com uma vaga na fase preliminar na Libertadores.