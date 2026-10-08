Savarino dá show e Fluminense goleia o Coritiba no Maracanã

O Fluminense teve uma noite festiva nesta quinta-feira (8). Jogando no Maracanã, o Tricolor venceu o Coritiba por 4 a 0, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O grande nome da partida foi o venezuelano Jefferson Savarino, autor de três gols. Lucho Acosta completou a goleada com um belo gol na reta final.

Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 51 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela, ultrapassando o Athletico-PR. Já o Coritiba permaneceu na nona posição, com 38 pontos.

Savarino comanda a vitória tricolor

O Fluminense começou a partida buscando o ataque e tentando impor seu ritmo diante da torcida. Apesar da iniciativa dos donos da casa, a primeira oportunidade de maior perigo foi do Coritiba. Aos 16 minutos, Josué cobrou uma falta de longa distância e acertou o travessão, assustando a defesa tricolor.

Depois do susto, o Fluminense aumentou a pressão e passou a encontrar mais espaços no campo ofensivo. A insistência foi recompensada ainda no primeiro tempo, quando Savarino aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou para abrir o placar. A bola desviou no zagueiro Moledo antes de entrar.

O Tricolor foi para o intervalo em vantagem e voltou ainda mais agressivo na segunda etapa. Logo aos três minutos, após cruzamento de Guilherme Arana e participação de Thiago Silva na jogada, Savarino finalizou de fora da área. A bola voltou a desviar em Moledo e terminou no fundo das redes.

Com o placar ampliado, o Fluminense ganhou tranquilidade para controlar a partida. Em mais uma jogada de velocidade, Kevin Serna encontrou Savarino em boa posição pela direita. O venezuelano cortou a marcação e bateu colocado, de canhota, marcando seu terceiro gol na noite e fechando seu primeiro hat-trick com a camisa tricolor.

Lucho Acosta fecha a goleada

O quarto gol coroou a atuação coletiva do Fluminense. Na reta final, Castillo participou da construção da jogada e acionou Wesley Natã, que deu um toque de calcanhar para Lucho Acosta. O meia recebeu, driblou o marcador e finalizou com categoria para decretar o placar de 4 a 0.

O resultado animou os poucos mais de 15 mil torcedores que foram ao Maracanã. Agora o Tricolor tem duas partidas de grande importância: domingo contra o Flamengo; quarta contra o Palmeiras, pela semifinal da Liberadores.