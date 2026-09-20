Fluminense vence o Corinthians por 3 a 1 e sobe para a terceira colocação do Brasileirão
Hulk marca duas vezes, Serna completa o placar e Tricolor conquista importante vitória fora de casa pela 28ª rodada
O Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1 na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk foi o grande destaque da partida, com dois gols, enquanto Serna marcou o terceiro do Tricolor. Gustavo Henrique descontou para o time paulista.
O Fluminense abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Lucho Acosta levantou a bola na área e Hulk apareceu para desviar e mandar para as redes. O gol chegou a ser inicialmente anulado por impedimento, mas a revisão do VAR, com auxílio do sistema semiautomático, confirmou a posição legal do atacante.
Na segunda etapa, o Corinthians conseguiu empatar aos dez minutos. Após cobrança de escanteio, Memphis Depay finalizou e Fábio fez a defesa. No rebote, Gustavo Henrique aproveitou e deixou tudo igual.
O Fluminense, porém, voltou a ficar na frente aos 30 minutos. Após recuperar a bola no campo de ataque, Ganso encontrou Hulk, que finalizou e contou com um desvio na defesa corintiana para marcar seu segundo gol na partida.
Já nos acréscimos, Serna aproveitou um erro do Corinthians no meio-campo, saiu cara a cara com Hugo Souza e finalizou rasteiro para fechar a vitória tricolor por 3 a 1.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 48 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por sua vez, permanece com 32 pontos, na 14ª posição, e sofreu a sexta derrota consecutiva na competição.
O Tricolor agora terá um período de pausa por conta da Data Fifa. O próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Coritiba, no dia 8 de outubro, no Maracanã. O Corinthians volta a campo no dia 7 de outubro, contra o Internacional, no Beira-Rio.