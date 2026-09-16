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Fluminense vai encarar o Palmeiras na semifinal da Libertadores

Time paulista perdeu da LDU por 3 a 2 nesta quarta-feira, mas avançou nos pênaltis

relogio min de leitura | Redação
Nesta temporada, os clubes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado
Nesta temporada, os clubes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado -

Está traçado o caminho tricolor rumo à decisão da Libertadores 2026. O Fluminense conheceu, nesta quarta-feira (16), seu adversário nas semifinais. O time terá pela frente o Palmeiras, que eliminou a LDU (EQU) no confronto de quartas de final.

Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O Fluminense abre o confronto jogando em casa, no Maracanã, e decide a classificação no Nubank Park, em São Paulo.

Do outro lado da chave, valendo a segunda vaga na decisão, se enfrentam os vencedores dos confrontos entre Corinthians e Estudiantes (ARG) e Flamengo e Independiente Dell Vale (EQU). A grande final está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Fluminense carimbou o passaporte para as semifinais ao eliminar o Platense com vitória por 3 a 2 no placar agregado do confronto. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã, e foi superado por 2 a 1 na volta, em Buenos Aires (ARG), na última terça-feira (15/09).

Tags:

Estádio Centenário Fluminense futebol brasileiro Libertadores 2026 Palmeiras Semifinais

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