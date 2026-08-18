Fluminense elimina o Independiente Rivadavia nos pênaltis e avança às quartas da Libertadores

Serna fez o gol Tricolor no tempo normal quando o time tinha um jogador a menos em campo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Serna fez o gol Tricolor no tempo normal quando o time tinha um jogador a menos em campo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Em uma noite dramática nesta terça-feira (18), o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, e garantiu a classificação nos pênaltis, por 5 a 4.

Depois do empate sem gols no jogo de ida, no Maracanã, o confronto voltou a terminar igualado no tempo regulamentar. O Fluminense abriu o placar com Serna, que recebeu lançamento de Hércules e colocou o time brasileiro em vantagem.

A classificação, porém, esteve ameaçada nos minutos finais. Já nos acréscimos, Alex Arce converteu cobrança de pênalti e deixou tudo igual. O lance aconteceu após toque de mão de Ignácio dentro da área.

Além do gol sofrido no fim, o Fluminense precisou jogar parte da partida com um jogador a menos. Canobbio foi expulso, obrigando o Tricolor a adotar uma postura mais cautelosa na reta final.

Fábio decide nos pênaltis

Na disputa por penalidades, brilhou a estrela de Fábio. O goleiro defendeu duas cobranças e foi decisivo para colocar o Fluminense entre os oito melhores clubes da competição. A classificação também marcou mais um momento histórico para o camisa 1, que alcançou 117 partidas pela Libertadores e se tornou recordista de jogos na história do torneio.

O confronto teve ainda um peso especial porque o Independiente Rivadavia havia sido um adversário conhecido do Fluminense durante a fase de grupos. Na segunda rodada, em abril, a equipe argentina venceu o Tricolor por 2 a 1 no Maracanã.

Próximo adversário

Com a classificação, o Fluminense aguarda a definição do adversário nas quartas de final. O Tricolor enfrentará o vencedor do confronto entre Platense e Coquimbo Unido.