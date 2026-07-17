Na estreia de Hulk, Fluminense sofre e consegue empate no fim contra o Bragantino
Zagueiro Ignácio marcou o gol que deu o empate ao Fluminense aos 59 minutos do segundo tempo
O Fluminense decepcionou sua torcida no retorno do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Maracanã, nesta sexta-feira (17), o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino graças a um gol nos acréscimos.
O primeiro tempo da partida, que reunia o terceiro e o quinto colocados, foi equilibrado. Sem grandes chances para ambos os lados, o time paulista foi mais eficiente e conseguiu aproveitar uma das poucas oportunidades. Aos 27 minutos, Sasha marcou seu primeiro gol na competição após completar um bom cruzamento na área.
Depois de sofrer o gol, o Fluminense passou a pressionar e incomodou a defesa paulista.
No segundo tempo, aos 19 minutos, Agustin Sant'Anna acertou uma cotovelada no rosto de Lucho Acosta e foi expulso. A partir daí, o jogo virou ataque contra defesa.
No entanto, apesar de ter mais posse de bola, o Tricolor criou poucas chances de gol. A melhor delas foi uma cabeçada de Lucho Acosta, defendida por Volpi, mas o assistente assinalou impedimento do meia.
Já nos acréscimos, uma confusão generalizada terminou com as expulsões de John Kennedy, do Fluminense, e Fabinho, do Bragantino.
Após a confusão, o árbitro da partida deu mais cinco de acréscimo. Neste período, o Fluminense se lançou ainda mais e chegou ao gol 'chorado'. Depois de bate-rebate, Canobbio cruzou pela esquerda e Ignácio empatou de cabeça.
Com o resultado, o Fluminense se manteve à frente do Bragantino, com 32 pontos. A equipe paulista ficou com 30.