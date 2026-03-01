Acompanhe o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Carioca na OSG Esportes

Fluminense e Vasco decidem vaga na final do Campeonato Carioca - Foto: Arte/OSG

Fluminense e Vasco decidem vaga na final do Campeonato Carioca - Foto: Arte/OSG

Fluminense e Vasco entram em campo neste domingo (1°) e medem forças para decidir quem vai disputar a final do Campeonato Carioca contra Flamengo ou Madureira no próximo domingo (8).

A partida, que acontece no Maracanã, terá transmissão in loco na OSG Esportes no YouTube e também no Facebook.

A equipe de transmissão contará com a narração de Alexandre Chalita, apresentação e comentários de Tai-Pan Salgado e reportagens de Thiago Soares. A técnica é de responsabilidade de Stefanini Soares.

Na primeira partida, no último domingo no Engenhão, o Fluminense venceu por 1 a 0 com gol de Serna.

Com a vantagem, a torcida tricolor está animada e esgotou os ingressos do Setor Sul do estádio. De forma antecipada, foram vendidos 30 mil ingressos.