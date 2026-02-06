Com proposta dos Emirados Árabes, Fluminense acerta empréstimo de Everaldo ao Bahia

Everaldo retorna ao time que atuava antes de chegar ao Flu - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Everaldo retorna ao time que atuava antes de chegar ao Flu - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Everaldo ao Bahia, mesmo diante de uma proposta do Al Dhafra, dos Emirados Árabes. A negociação foi concluída na tarde desta sexta-feira (06). O centroavante optou por seguir no futebol brasileiro para defender novamente o 'tricolor da boa terra'.

O Fluminense seguirá arcando com parte do salário do atleta durante o período em que ele defenderá o clube baiano. O empréstimo acontece em definitivo até o fim da temporada.

Além do Al Dhafra, Everaldo foi alvo também do Athletico Paranaense, mas a negociação esbarrou por conta do alto salário do jogador.

O centroavante retorna ao Esquadrão um ano após ter sido vendido pelo Bahia ao Fluminense. Pelo Tricolor Carioca, Eve teve uma passagem abaixo das expectativas, marcada por muitas críticas do torcedor e por poucos gols marcados. Ao todo, o jogador marcou 9 gols e deu 3 assistências em 62 partidas.

OSG Esportes

Na próxima quinta-feira (12), Fluminense e Botafogo se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e você pode acompanhar a transmissão em OSG Esportes, através do Youtube e também do Facebook.

OSG Esportes estará com equipe completa no Maracanã e vai levar informações e muito entretenimento. A transmissão começa às 19h e a bola rola às 19h30.