Com proposta dos Emirados Árabes, Fluminense acerta empréstimo de Everaldo ao Bahia

Tricolor Carioca continuará pagando parte do salário do centroavante

relogio min de leitura | Escrito por Thales Lima e Kelwin Lucas | 06 de fevereiro de 2026 - 18:34
Everaldo retorna ao time que atuava antes de chegar ao Flu
O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Everaldo ao Bahia, mesmo diante de uma proposta do Al Dhafra, dos Emirados Árabes. A negociação foi concluída na tarde desta sexta-feira (06). O centroavante optou por seguir no futebol brasileiro para defender novamente o 'tricolor da boa terra'.

O Fluminense seguirá arcando com parte do salário do atleta durante o período em que ele defenderá o clube baiano. O empréstimo acontece em definitivo até o fim da temporada.

Além do Al Dhafra, Everaldo foi alvo também do Athletico Paranaense, mas a negociação esbarrou por conta do alto salário do jogador.

O centroavante retorna ao Esquadrão um ano após ter sido vendido pelo Bahia ao Fluminense. Pelo Tricolor Carioca, Eve teve uma passagem abaixo das expectativas, marcada por muitas críticas do torcedor e por poucos gols marcados. Ao todo, o jogador marcou 9 gols e deu 3 assistências em 62 partidas.

