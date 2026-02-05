Fluminense cede empate ao Bahia e soma um ponto fora de casa no Brasileirão

O Fluminense voltou de Salvador com um ponto importante após empatar por 1 a 1 com o Bahia, nesta quinta-feira (5), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, na Arena Fonte Nova. O duelo entre os dois tricolores foi marcado por grandes oportunidades e intensidade ofensiva.

O Flu começou melhor na partida e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, o atacante John Kennedy finalizou com precisão após uma boa construção de jogada pelo setor ofensivo, colocando o time em vantagem.

Na segunda etapa, o Bahia se lançou ao ataque em busca de equilíbrio no placar e foi recompensado aos 32 minutos. Kike Olivera recebeu na área e definiu o empate em 1 a 1, aproveitando um momento em que o Tricolor de Aço pressionava mais.

No fim da partida, o Fluminense lamentou as chances perdidas, principalmente a de Serna, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o Flu.

No fim das contas, o empate acabou sendo um resultado justo para as duas equipes, que agora seguem invictas no Brasileirão após duas rodadas, mantendo um bom início de competição. O Fluminense e o Bahia somam quatro pontos, enquanto o Bahia, na parte de cima da tabela.