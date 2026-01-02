Fluminense acerta a contratação de Guilherme Arana, do Atlético-MG

O Fluminense acertou com um novo reforço para 2026. Se trata do lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atletico-MG.

O staff do jogador e o Galo resolveram o último empecilho e finalizaram o negócio com o Tricolor carioca. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro no sábado (03) para fazer exames e assinar contrato com duração de quatro anos.

O Flu queria um jogador para a posição com experiência, regularidade e capacidade de contribuir na parte ofensiva. A comissão técnica vê Arana como o nome certo e que elevará o nível da posição, que hoje conta com Renê e Gabriel Fuentes.

Revelado pelo Corinthians, Arana ganhou destaque nacional antes de passar pelo futebol europeu e se consolidar no Atlético-MG, onde viveu os melhores momentos da carreira, com títulos importantes e convocações para a seleção brasileira. Apesar de uma grave lesão sofrida em 2022, o lateral voltou aos gramados e segue como peça valorizada no mercado nacional.