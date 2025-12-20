Ex-Flu, Thiago Silva acerta com o Porto

Após rescindir com o Fluminense no começo da semana passada, o zagueiro Thiago Silva foi anunciado como o novo reforço do Porto.

Thiago assinou com o clube português até o meio do ano que vem, no final da atual temporada europeia. Há uma possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, na metade de 2027.

Caso renove e fique por um ano e meio no Porto, Thiago Silva estará com 42 anos. O defensor brasileiro fará sua segunda passagem pelo clube europeu. Ele fazia parte do elenco na temporada 2004/2005, mas atuou apenas pela equipe B.

Thiago, desta forma, retorna ao futebol europeu depois de uma passagem de dois anos pelo Fluminense. O zagueiro tinha contrato até o meio de 2026 com o clube brasileiro, mas optou por encerrar seu vínculo neste mês. Ele anunciou a decisão após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Vasco.

O desejo de Thiago Silva era justamente voltar à Europa, para poder ficar mais perto de sua família, que permaneceu em Londres durante sua passagem pelo Brasil.