Thiago Silva assina rescisão de contrato e deixa o Fluminense

Capitão da equipe e campeão da Copa do Brasil de 2007, o zagueiro disputou 212 partidas e marcou 19 gols ao longo de suas duas passagens

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de dezembro de 2025 - 19:06
Imagem ilustrativa da imagem Thiago Silva assina rescisão de contrato e deixa o Fluminense

O Fluminense confirmou, na tarde desta terça-feira (16), a rescisão contratual do zagueiro Thiago Silva. O encerramento do vínculo foi formalizado no CT Carlos Castilho e marca o fim da segunda passagem do defensor pelo clube.

Revelado nas categorias de base do Tricolor, Thiago Silva construiu uma trajetória marcante com a camisa do Fluminense. Capitão da equipe e campeão da Copa do Brasil de 2007, o zagueiro disputou 212 partidas e marcou 19 gols ao longo de suas duas passagens pelo time profissional.

De volta ao clube no ano passado, após carreira consagrada no futebol internacional, Thiago Silva se despede deixando um legado de liderança, identificação e profissionalismo. O Fluminense agradeceu os serviços prestados pelo atleta e desejou sucesso em seus próximos desafios.

