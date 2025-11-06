Flu vence o Mirassol e se consolida na briga pela Libertadores

Serna fez o gol do Tricolor na noite desta quinta-feira - Foto: Fluminense / Lucas Merçon

Serna fez o gol do Tricolor na noite desta quinta-feira - Foto: Fluminense / Lucas Merçon

O Fluminense venceu o Mirassol, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (6), no Maracanã, e se consolidou na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Kevin Serna marcou o gol da vitória.

Dentro de campo, os dois times tentaram o gol a todo momento. Logo com 30 segundos de jogo, Serna avançou pelo meio e sofreu falta que acabou com a expulsão do zagueiro paulista. O VAR, no entanto, chamou o árbitro que reverteu o vermelho em cartão amarelo.

Depois do susto, o Mirassol cresceu na partida e criou boas chances, mas o goleiro Fábio fez boas intervenções. A partir dos 25 minutos o Flu equilibrou a partida. Aos 31, o gol Tricolor. Serna fez jogada pela esquerda, tentou cruzar, a bola desviou na zaga e entrou.

Depois do gol, o Fluminense cresceu e tomou conta das principais ações de jogo.

No segundo tempo, o Mirassol mudou peças e se lançou ao ataque. O clube paulista criou algumas chances, mas nao conseguiu marcar. O Tricolor apostou nos contra-ataques e conseguiu diversas oportunidades para matar o jogo, mas desperdiçou todas elas.

Com a vitória, o Fluminense chega aos 50 pontos, na 7° posição. O Mirassol segue no G4, com 56 pontos ganhos.