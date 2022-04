Fluminense está perto de anunciar Fernando Diniz como novo treinador

O Fluminense está próximo de acertar com o seu mais novo técnico após a saída de Abel Braga: Fernando Diniz. O treinador de 48 anos está livre no mercado desde que deixou o Vasco, no final de 2021.

Segundo o site 'ge', o diretor executivo Paulo Angioni negocia a contratação de Diniz. A expectativa é que o negócio se concretize neste sábado (30), e o treinador apresentado na segunda-feira (2).

Na noite desta sexta-feira (29), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, esteve na sede da Ferj para acompanhar a reeleição de Rubens Lopes na entidade, e saiu sem dar entrevistas.

Fernando Diniz já teve uma outra passagem pelo Fluminense, em 2019, onde conquistou sete vitórias, quatro empates e 10 derrotas em 21 jogos no comando do tricolor.