Flu estreia na Sul-Americana com vitória sobre Oriente Petrolero

Após o título do Campeonato Carioca, o Fluminense estreou com vitória no Grupo H da Copa Sul-Americana. O tricolor venceu por 3 a 0 o Oriente Petrolero, da Bolívia, na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã. Cristiano, Jhon Arias e Leandro Zazpe (contra) marcaram os gols da partida.

O primeiro tempo ficou marcado pela predominância do Fluminense. Aos 30 minutos, Cristiano marcou após rebote do goleiro Wilson Quiñonez em chute de Ganso. Logo em seguida, Jhon Arias chutou cruzado depois de ótimo passe do lateral Samuel Xavier e ampliou. Por último, o tricolor fechou o placar com gol contra do zagueiro Leandro Zazpe (contra).

Vale destacar que, apesar do resultado, o goleiro Fábio realizou boas intervenções.

Com o resultado, o Fluminense começa a Sul-Americana como líder do Grupo H, com três pontos. Na próxima rodada, o clube carioca visita o Junior Barranquilla, na quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília).