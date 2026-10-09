Neymar marca duas vezes e Santos busca empate com o Flamengo na Vila Belmiro

O Flamengo empatou com o Santos por 2 a 2 nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto movimentado, o Rubro-Negro abriu vantagem de dois gols, mas viu o time santista reagir no segundo tempo, com atuação decisiva de Neymar.

O Flamengo começou melhor e construiu a vantagem ainda na etapa inicial. Danilo abriu o placar aos 43 minutos, após jogada trabalhada com Pedro, e Lucas Paquetá ampliou nos acréscimos, de cabeça, aproveitando cruzamento de Carrascal. Com o 2 a 0, a equipe carioca parecia encaminhar mais uma vitória na competição.

A história mudou na etapa final com a entrada de Neymar, que retornou aos gramados após cinco semanas afastado por lesão. O camisa 10 assumiu o protagonismo e marcou duas vezes em cobranças de pênalti, garantindo o empate para o Santos. A expulsão de Jorginho, do Flamengo, após revisão do VAR, também contribuiu para a pressão santista nos minutos finais.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 61 pontos e manteve a liderança do Brasileirão, mas desperdiçou a oportunidade de ampliar sua vantagem na disputa pelo título. O Santos, por sua vez, alcançou os 42 pontos e permaneceu na oitava colocação, seguindo na luta por uma vaga em competições continentais.

Após a partida, Neymar comemorou a reação da equipe e destacou o nível técnico do confronto. O empate encerrou a sequência de vitórias das duas equipes.