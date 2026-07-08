Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport hoje em Portugal pelo Troféu do Algarve

O técnico Leonardo Jardim está aproveitando o torneio amistoso para fazer testes no elenco, dando rodagem a jovens promessas - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O técnico Leonardo Jardim está aproveitando o torneio amistoso para fazer testes no elenco, dando rodagem a jovens promessas - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo entra em campo na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (horário de Brasília), para disputar o seu segundo amistoso de intertemporada em solo europeu. O adversário da vez é o Lausanne-Sport, da Suíça, em confronto inédito que será realizado no Estádio Algarve, em Portugal. O jogo tem transmissão da ge tv, no Youtube.

A excursão faz parte do planejamento do rubro-negro para manter o ritmo de jogo do elenco durante a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026. No primeiro teste em terras lusitanas, realizado na última sexta-feira, o Mais Querido ficou no empate por 2 a 2 contra o River Plate, da Argentina.

Laboratório para os garotos e desfalques de peso

O técnico Leonardo Jardim está aproveitando o torneio amistoso para fazer testes no elenco, dando rodagem a jovens promessas e avaliando atletas que retornaram recentemente de empréstimo, como o meia Loran Lucas (que estava no Pisa, da Itália) e o volante Ryan Lucas (ex-Sporting de Portugal).

A utilização de garotos da base também é uma necessidade diante do número de baixas. Ao todo, Jardim não pode contar com nove jogadores que foram convocados por suas respectivas seleções para o Mundial:

Arrascaeta

De la Cruz

Varela

Léo Pereira

Alex Sandro

Danilo

Lucas Paquetá

Gonzalo Plata

Jorge Carrascal

Além dos selecionados, o zagueiro Léo Ortiz permaneceu no Brasil entregue ao departamento médico para tratar uma lesão e também desfalca a equipe nesta excursão.

Escalação definida

Com um time bastante modificado e rejuvenescido, a tendência é que o Rubro-Negro inicie a partida com a seguinte formação:

Flamengo: Andrew; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny Góes; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Wallace Yan. Técnico: Leonardo Jardim.

Após o duelo de hoje contra a equipe suíça, o Flamengo encerra sua participação no Troféu do Algarve no próximo sábado (11), quando enfrenta os donos da casa, o Benfica. A delegação tem retorno previsto para o Rio de Janeiro no dia 12 de julho, onde finalizará a preparação antes do reinício do Brasileirão, marcado para o dia 22 de julho contra a Chapecoense, na Arena Condá.