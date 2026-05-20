CBF rejeita pedido de adiamento de partidas de Flamengo e Palmeiras

A CBF decidiu manter os jogos de Flamengo e Palmeiras na 18ª rodada do Brasileirão, mesmo com os times desfalcados por convocações para seleções. O Flamengo joga contra o Coritiba, e o Palmeiras enfrenta a Chapecoense.

Os jogadores convocados vão se apresentar às seleções no dia 27 de maio, enquanto a rodada será disputada nos dias 30 e 31. Por isso, os clubes não poderão contar com vários atletas.

O Flamengo pode perder até nove jogadores, incluindo Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Paquetá, já confirmados na seleção brasileira. O Palmeiras também deve ter desfalques, com pelo menos sete atletas cotados para defender seus países.

O Palmeiras pediu o adiamento da partida, mas a CBF negou. O Flamengo também consultou a entidade e prepara um pedido oficial, que deve ter o mesmo resultado.

A CBF reconhece que os clubes serão prejudicados, mas afirma que o calendário foi divulgado ainda em outubro e que todos já sabiam das datas e possíveis conflitos.