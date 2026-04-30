Flamengo empata com o Estudiantes fora de casa pela Libertadores

O Flamengo empatou, nesta quarta-feira (29), por 1 a 1 com o Estudiantes, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O meia Arrascaeta sofreu lesão na clavícula e vai desfalcar o time por longo período

O time rubro-negro abriu o placar no primeiro tempo com Luiz Araújo, mas caiu de rendimento após o intervalo e sofreu o empate logo nos minutos iniciais da etapa final.

Mais para o fim da partida, os dois goleiros, Muslera e Rossi, fizeram verdadeiros milagres e evitaram o gol da vitória de seus adversários.

Com o resultado, a equipe brasileira mantém a liderança do grupo, agora com 7 pontos. O time argentino está na segunda colocação, com 5.

O meia Arrascaeta se machucou no primeiro tempo do jogo e foi substituído. Ele foi levado direto para um hospital local, onde foi constatada uma fratura na clavícula direita. O atleta vai ficar afastado por tempo indeterminado até o momento.