Flamengo conta com Léo Pereira de volta para recuperar solidez defensiva
Zagueiro estava servindo a seleção brasileira e desfalcou o Rubro-Negro
O Flamengo poderá contar com todos os seus zagueiros neste domingo contra o Santos após não ter Léo Pereira no seu último compromisso. Na defesa, apenas Alex Sandro continua de fora.
Enquanto o camisa 4 esteve em campo, o Fla não havia sofrido gols. O time passou zerado contra Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Remo.
Léo Pereira manteve o status de titular absoluto novamente em 2026 depois de ser o jogador de linha do Flamengo que mais atuou na temporada passada. Neste ano, ele soma 12 jogos e um gol marcado.
Além de Léo Pereira, quem também volta a ser opção é Varela. O lateral, assim como o zagueiro e Arrascaeta, foi poupado na rodada passada depois de jogar os amistosos do Uruguai. Ele tem chances de iniciar a partida contra o Santos, neste domingo (05), no Maracanã, como titular.