Flamengo vence o Cruzeiro e entra no G4 do Brasileirão

Pedro fez o primeiro gol do jogo, aos 4 minutos - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Pedro, no início do primeiro tempo, e Carrascal, nos acréscimos da etapa final.

Com o resultado, o time carioca conquista três pontos importantes e ganha confiança após um início irregular na competição.

O Flamengo começou a partida pressionando e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após jogada trabalhada no ataque, o atacante Pedro aproveitou a oportunidade dentro da área e finalizou para o fundo da rede, colocando o time da casa em vantagem.

Depois do gol, a equipe rubro-negra manteve maior posse de bola e controlou o ritmo do jogo, enquanto o Cruzeiro tentou responder em contra-ataques, mas encontrou dificuldades para furar a defesa carioca.

No segundo tempo, o Cruzeiro tentou aumentar a intensidade e chegou a levar perigo em algumas jogadas, principalmente com o meia Matheus Pereira. Mesmo assim, o time mineiro não conseguiu transformar as chances em gol.

Nos acréscimos, o Flamengo confirmou a vitória. Após jogada rápida no ataque, Carrascal apareceu livre para finalizar e ampliar o placar, decretando o triunfo por 2 a 0 diante da torcida no Maracanã.

A vitória levou o Flamengo aos 7 pontos ganhos, dentro do G4. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, contra o Botafogo, no Nilton Santos.