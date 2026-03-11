Gerson é citado em ação de R$ 42,7 milhões movida pelo Flamengo durante estadia no Rio para jogo do Cruzeiro

No Rio de Janeiro para a partida entre Flamengo e Cruzeiro, o meio-campista Gerson recebeu uma citação de um oficial de Justiça no hotel onde a delegação do clube mineiro está hospedada, na Zona Sul da cidade. O processo foi movido pelo Flamengo, que cobra do ex-jogador o valor de R$ 42,7 milhões.

A ação também envolve a FGM Sports, empresa administrada por Marcão, pai e empresário do atleta, que já foi igualmente notificada. Segundo o clube carioca, o valor é referente a direitos de imagem previstos no último contrato de Gerson com o Flamengo, antes da transferência para o Zenit, da Rússia, em julho de 2025.

A possibilidade de uma ação judicial já vinha sendo ventilada desde o período em que o Zenit demonstrava interesse em pagar a multa rescisória do jogador. A saída de Gerson do clube rubro-negro ocorreu em meio a um clima de tensão entre a diretoria, o atleta e seu estafe, encerrando a segunda passagem do meio-campista pelo Flamengo sem uma despedida oficial marcante.

Na época, o então capitão da equipe tinha contrato válido até o fim de 2027, mas buscava uma valorização salarial. Segundo o estafe do jogador, o salário era o mesmo desde seu retorno ao clube no início de 2023, considerado um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco. As negociações foram marcadas por críticas públicas de Marcão à diretoria rubro-negra e por trocas de declarações que ampliaram o desgaste entre as partes.

Em abril de 2025, o Flamengo anunciou a renovação contratual de Gerson até o fim de 2030, com aumento salarial. Apesar da ampliação do vínculo, o novo contrato reduziu significativamente a multa rescisória para transferências internacionais, de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) para 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões), valor que acabou sendo pago pelo Zenit poucos meses depois.

O acordo também incluía uma cláusula de “multa indenizatória” em caso de rescisão unilateral do contrato de trabalho, estipulando o pagamento equivalente ao saldo restante do vínculo. Com base nessa previsão, o Flamengo calcula o valor cobrado judicialmente, que se aproxima do total que o jogador receberia até o fim do contrato.

Ao comunicar a transferência em 2025, o clube informou que a saída ocorreu após “pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador”.

A passagem de Gerson pelo futebol russo durou apenas um semestre. Em seguida, o meia foi negociado com o Cruzeiro por 27 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões), além de 3 milhões de euros em bônus por metas alcançadas.