Flamengo aplica maior goleada da competição e avança para encarar o Fluminense na final do Carioca
Rubro-Negro venceu a partida por 8 a 0 No confronto, total foi de 11 a 0
O Flamengo goleou o Madureira por 8 a 0 na noite desta segunda-feira (2), no Maracanã, pela segunda partida semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, que já entrou em campo com um vantagem de três gols, por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, ganhou o confronto por 11 a 0 e vai medir forcas com o Fluminense na final.
Logo no primeiro tempo, o Flamengo mais que dobrou sua vantagem, fazendo 4 a 0. Na segunda etapa, antes do relógio completar cinco minutos, o Rubro-Negro já havia feito mais dois gols. Os últimos dois saíram mais para parte final do jogo.
O atacante Pedro, que vinha sendo muito criticado pela torcida, desencantou e marcou quatro vezes. Os outros gols foram marcados por Paquetá (duas vezes), Samuel Lino e Jean Vianna, contra.
A vitória coloca o Flamengo na final contra o Fluminense. A decisão, em jogo único, vai acontecer no próximo domingo, no Maracanã, às 18h.