Flamengo encara o Vitória tentando encontrar seu primeiro triunfo no Brasileirão

Flamengo quer espantar os resultados ruins diante do Vitória, no Barradão - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo visita o Vitória, no Barradão, nesta terça-feira (10), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca ainda não venceu na competição e ocupa a a 14ª colocação. Os baianos estão, no momento, na 12ª posição.

O time do técnico Filipe Luís chega empolgado após golear o Sampaio Corrêa por 7x1 no Campeonato Carioca, no último final de semana. Mas, no Brasileirão, a situação é diferente. O Fla soma apenas um ponto, com uma derrota e um empate.

Os cariocas devem ir a campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

O Leão busca reabilitação após amargar uma goleada para o Palmeiras, por 5x1. O clube descansou nos últimos dias e foi a campo com uma equipe alternativa no empate em 2x2 com o Jequié, pelo Campeonato Baiano. No torneio nacional, são três pontos somados, com uma vitória e uma derrota.

Jair Ventura deve colocar o Vitória em campo com a seguinte escalação: Gabriel, Caíque Gonçalves (Riccieli), Camutanga e Zé Marcos; Nathan Mendes, Dudu, Baralhas e Ramon; Aitor, Erick (Matheuzinho) e Fabri.

A arbitragem é de Raphael Claus (SP). Os assistentes são Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). O VAR é comandado por Daiane Muniz (SP).

