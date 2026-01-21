Flamengo vence o Vasco e respira no Carioca

Carrascal marcou um belo gol para dar a vitória ao Flamengo - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo venceu o Vasco na noite desta quarta-feira (21), por 1 a 0, no Maracanã, e respirou no Campeonato Carioca. O colombiano Carrascal fez o gol da vitória.

Fazendo seu quarto jogo na competição - o primeiro usando seu elenco principal - o Flamengo conseguiu sua primeira vitória no campeonato. O Vasco, com três jogos disputados, perdeu a invencibilidade.

No primeiro tempo, muito equilibrio na partida. A melhor chance do Vasco aconteceu aos 3 minutos, com Gomez, mas Rossi defendeu. Depois, o Fla se mostrou superior, mas não conseguiu abrir o placar.

Na segunda etapa, o jogo parecia que ia seguir o mesmo roteiro, mas um lance mudou a história do jogo. Aos 5 minutos, Cauan Barros chutou Carrascal e foi expulso.

Com um a mais em campo o Flamengo tomou conta da partida. Aos 25 minutos, após corte da defesa do Vasco, Carrascal não deixou a bola cair e bateu de primeira no canto direito de Léo Jardim. A bola tocou na trave e morreu no fundo da rede.

Mesmo com o placar favorável, o Rubro-Negro seguiu em cima para ampliar, mas Leo Jardim estava em noite inspirada e realizou grandes defesas, salvando o Vasco de uma derrota mais pesada.

Com a vitória, o Fla chegou aos 4 pontos ganhos e afastou a possibilidade de disputar um quadrangular de rebaixamento. O Vasco estacionou com os mesmos 4 pontos. Ambos ocupam a terceira colocação de seus grupos.

Na próxima rodada o Flamengo encara o Fluminense, no Maracanã. O Vasco visita o Boavista, em Bacaxá.