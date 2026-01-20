Flamengo confirma time principal e Filipe Luís no clássico contra o Vasco pelo Carioca

O Flamengo definiu que entrará em campo com o elenco principal no clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca. A decisão foi tomada após reunião realizada nesta terça-feira (20), no Ninho do Urubu, e marca o retorno do técnico Filipe Luís ao comando da equipe em meio ao risco de rebaixamento no Estadual.

A escolha final dos jogadores relacionados ficará a cargo de Filipe Luís, que pode promover uma mescla entre atletas do elenco profissional e jovens das categorias de base que vinham sendo utilizados. A partida será disputada nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Em nota oficial, o Flamengo confirmou a mudança de planejamento. “Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (20), no CT George Helal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Baptista, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Filipe Luís, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama”, informou o clube.

Internamente, havia pressão de dirigentes da Gávea para que o departamento de futebol escalasse um time mais competitivo. Também existia indefinição sobre quem comandaria a equipe, entre Filipe Luís e Bruno Pivetti.

O elenco principal vem treinando em dois períodos desde segunda-feira, com intensificação dos trabalhos visando a sequência da temporada. Além do Campeonato Carioca, o Flamengo tem como prioridades a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 28, contra o São Paulo, no Morumbis, e a Supercopa do Brasil, marcada para 1º de fevereiro, diante do Corinthians, em Brasília.

O Campeonato Carioca de 2026 é disputado em dois grupos de seis clubes. De acordo com o regulamento, os dois piores times de cada chave disputam um quadrangular de rebaixamento, em jogos de ida e volta. A equipe com pior campanha será rebaixada para a Série A2. Atualmente, o Flamengo soma apenas um ponto e ocupa a lanterna do Grupo B, o que aumentou a urgência pela utilização do time principal no clássico.

Caso o Flamengo não vença a partida, é provável que o clube use novamente seus principais jogadores no domingo, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã. Em caso de vitória, a diretoria Rubro-Negra deve se reunir novamente e avaliar os próximos passos.