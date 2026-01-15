Flamengo perde para o Bangu e segue sem vencer no Carioca

Guilherme marcou um belo gol, mas não evitou a derrota Rubro-Negra - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo perdeu para o Bangu, por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), e segue sem vencer no Campeonato Carioca. Usando time sub-20, o Rubro-Negro tem 1 ponto em duas partidas.

No jogo desta noite, o Fla tentava se recuperar do empate diante da Portuguesa no último final de semana, mas foi surpreendido logo nos primeiros minutos de jogo. Antes que pudesse se estabelecer na partida, o Fla sofreu dois gols, aos 4 com Patryck Ferreira e aos 12 com Garrinsha.

Após o golpe, o atual campeão brasileiro acordou e foi para cima. Aos 19, Guilherme fez belo gol tocando na saída do goleiro, diminuindo o prejuízo.

Após o gol do Flamengo, o Bangu adotou uma postura super defensiva, buscando segurar o resultado. Por outro lado, o Fla se lançou a frente.

Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro conseguiu criar boas chances para empatar, mas sem conseguir balançar as redes. Na segunda etapa, o jogo seguiu no mesmo padrão, com o Fla em cima do Bangu. Porém, novamente, o gol não saiu.

Com o resultado, o Fla segue com 1 ponto ganho em duas partidas. Na próxima rodada, o confronto é com o Volta Redonda, novamente com time de meninos.

O time titular só vai estrear no dia 21, no clássico contra o Vasco, no Maracanã.