Flamengo empata com a Portuguesa na estreia do Carioca

Com uma equipe formada majoritariamente por jogadores das categorias de base, o Flamengo empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, na noite deste domingo (11), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida foi válida de forma antecipada pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

O resultado garante um ponto para cada equipe na abertura da caminhada rumo ao título estadual, objetivo do Rubro-Negro na busca pelo tricampeonato consecutivo. Rhuan marcou para a Portuguesa, enquanto o jovem Iago garantiu o empate nos minutos finais do confronto.

No primeiro tempo, o Flamengo foi superior e criou as melhores oportunidades da partida. Wallace Yan, já integrado ao elenco profissional, teve duas chances claras para abrir o placar, mas desperdiçou ambas: na primeira, finalizou para fora cara a cara com o goleiro Douglas Borges; na segunda, recebeu passe preciso dentro da área e mandou por cima do gol. Apesar de algumas investidas da Portuguesa, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

A Portuguesa saiu na frente na etapa final após aproveitar a falta de eficiência do adversário. Em cruzamento de Guilherme Silveira, João Victor desviou e Rhuan completou de primeira para o fundo da rede. O lance chegou a ser anulado pela arbitragem, mas o VAR confirmou o gol, o primeiro da equipe no Campeonato Carioca.

Quando a derrota parecia definida, brilhou novamente a estrela de Iago. Aos 51 minutos do segundo tempo, Wallace Yan cruzou com precisão e o defensor subiu mais alto que a marcação para decretar o empate. Assim como na final da Copa Intercontinental de Juniores, o jovem voltou a marcar nos instantes finais e garantiu um resultado heroico para o Flamengo.