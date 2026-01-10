Léo Ortiz será reavaliado em apresentação no Flamengo

Léo Ortiz esteve em campo na decisão do Intercontinental, contra o PSG - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, será reavaliado na apresentação no Ninho do Urubu, na segunda-feira (12). O jogador foi desfalque em partidas importantes na reta final da última temporada.

Durante as férias, ele teve acompanhamento médico após a lesão no tornozelo e não se queixou de dores nas últimas semanas.

A avaliação é comum no retorno de jogadores das férias, mas no caso de Ortiz terá um foco maior na lesão sofrida em outubro. Na época, ele voltou a atuar, na partida contra o Racing pela Libertadores e depois só voltou a campo na partida da decisão do Intercontinental.

Léo Ortiz sofreu uma lesão nos ligamentos centrais do tornozelo esquerdo. Com a sequência de jogos importantes no fim de 2025, ele acabou tendo uma recuperação tardia pela falta de descanso.

O camisa 3 passará por testes para que o Fla possa identificar as abordagens individuais no retorno. É possível que o defensor fique mais um tempo afastado para se recuperar 100%.