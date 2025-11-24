Flamengo viaja com desfalques para duelo que pode garantir o título brasileiro

Fla terá todo elenco que está à disposição para a partida desta terça-feira (25) - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo embarcou na tarde desta segunda-feira (24) para enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O jogo acontece na terça (25), e o Rubro-Negro encerrou sua preparação cedo.

O técnico Filipe Luís levará todo o elenco que está à disposição para o duelo. Apenas Pedro, Léo Ortiz, Allan e Viña. O uruguaio De la Cruz, que normalmente não atua em gramados sintéticos, está relacionado para o jogo.

O Flamengo pode ser campeão brasileiro já nesta rodada. Para isso, o time carioca precisa vencer o Atlético-MG, e o Palmeiras perder para o Grêmio. Assim, o Fla abriria sete pontos de vantagem, com apenas seis pontos restantes em disputa nas duas rodadas finais.