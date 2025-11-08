Flamengo anuncia renovação de Arrascaeta até 2028

O Flamengo anunciou a renovação contratual do camisa 10 e ídolo da equipe, Giorgian de Arrascaeta, até dezembro de 2028. O novo vínculo do uruguaio com o rubro-negro, ainda possibilita a extensão automática da parceria até 2029.

"É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história. Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade", celebrou o meia.

"Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos", complementou.

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto também comemorou a renovação: "É uma felicidade muito grande para a Nação e para o Arrascaeta. Foi um processo importante e tranquilo, principalmente pela vontade dele em permanecer. Essa vontade foi decisiva. Ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial, e a renovação do Arrascaeta representa muito para o Flamengo. É um casamento perfeito".

O uruguaio está no rubro-negro desde 2019, e é o atleta com mais títulos da história do clube, ao lado de Bruno Henrique. Ao todo o atleta conquistou, duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).