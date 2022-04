Flamengo terá torcida única em duelo contra Palmeiras pelo Brasileirão

A partida entre Flamengo e Palmeiras, na quarta-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, terá mando exclusivo da torcida rubro-negra. A medida se dá por conta de uma decisão de reciprocidade do STJD.

Em dezembro de 2020, em jogo entre os clubes pelo Brasileiro, no Allianz Parque, pela rodada 36, o Palmeiras entrou com um recurso no tribunal alegando o argumento de 'medidas de segurança' para não abrir a venda de ingressos para os visitantes.

Com a decisão de reciprocidade utilizada pelo Flamengo, que tem o respaldo do STJD, não haverá torcida do Palmeiras no duelo de quarta (20) no Maracanã.