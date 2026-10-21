Ana Clara, ex-BBB, compra mansão de R$ 12 milhões no Rio e terá vizinhos famosos

A apresentadora Ana Clara Lima, da TV Globo, está se preparando para uma nova etapa da vida. A ex-participante do BBB 18 comprou uma mansão avaliada em R$ 12 milhões no Alphaville Barra, condomínio de alto padrão localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

De acordo com a apuração do jornalista, a negociação foi concluída em outubro de 2026. Inicialmente anunciado por R$ 12,9 milhões, o imóvel foi adquirido por R$ 12 milhões, após a apresentadora conseguir um desconto de R$ 900 mil.

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O condomínio escolhido por Ana Clara é conhecido por abrigar personalidades famosas, entre elas Belo, Ludmilla e Vini Jr., que agora poderão ter a apresentadora como vizinha.

A propriedade impressiona pelas dimensões e pela estrutura. São 900 m² de área construída em um terreno de 605 m². A mansão conta com quatro suítes amplas, três delas com closet, além de uma suíte principal equipada com uma espaçosa sala de banho.

Entre os diferenciais do imóvel estão o elevador privativo que atende a todos os pavimentos, a garagem com capacidade para quatro veículos e a dependência completa. A residência também possui um sistema de automação integrado à Alexa, permitindo controlar a iluminação e outras funções por comandos de voz.

A área de lazer inclui piscina com cascata, sauna, churrasqueira e espaço gourmet coberto, oferecendo diferentes opções para descanso e confraternizações. Os banheiros já contam com louças, metais e boxes instalados.

Mudança ficará para depois

Apesar de já ter concluído a compra, Ana Clara não deve se mudar imediatamente. Segundo Daniel Nascimento, a mansão passará por uma etapa de ajustes e personalização, com a participação de arquitetos e decoradores, que ficarão responsáveis por adaptar os ambientes às preferências da nova proprietária.

Até que as obras e os trabalhos de decoração sejam concluídos, a apresentadora continuará morando em sua cobertura duplex, também localizada na Barra da Tijuca.