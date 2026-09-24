Justiça determina prisão de ex-vereadora Veronica Costa, a ‘Mãe Loira’ do Funk

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão da empresária e ex-vereadora Veronica Costa, conhecida como “Mãe Loira do Funk”, após o processo em que ela foi condenada por tortura contra o ex-marido, Márcio Costa, chegar ao trânsito em julgado.

Nessa quarta-feira (23), agentes da Polícia Civil do Rio tentaram cumprir o mandado de prisão na casa de Veronica, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, mas ela não foi localizada. Com isso, a ex-vereadora passou a ser considerada foragida.

A ordem de prisão foi expedida pela juíza Daniele Lima Pires Barbosa, da 16ª Vara Criminal, após o encerramento de todas as possibilidades de recurso no processo.

Em 2023, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou para 10 anos e 8 meses a pena de Veronica pelo crime de tortura. A condenação em primeira instância havia estabelecido pena de 5 anos e 10 meses. O aumento ocorreu após recurso apresentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

A decisão também manteve a perda do mandato de vereadora, determinada anteriormente pela 16ª Vara Criminal, em 2019.

O caso veio à tona em fevereiro de 2011, quando Márcio Costa, então marido de Veronica, procurou a Polícia Civil para denunciar agressões. A primeira condenação ocorreu somente em 2019.

Segundo o depoimento prestado por Márcio à polícia, ele teria sido amordaçado e amarrado à cama do próprio quarto, permanecendo nessa situação por cerca de 20 horas. Ele também afirmou que parentes de Veronica jogaram spray inseticida em seu rosto e derramaram gasolina sobre seu corpo, sob ameaça de que seria queimado vivo.

Em 2023, os desembargadores determinaram que a pena de Veronica fosse cumprida inicialmente em regime fechado. Na mesma decisão, também foram ampliadas as penas de quatro parentes da empresária envolvidos no processo.

Bruno Chaves Ribeiro, irmão de Veronica, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão. Tatiane Chaves Ribeiro, irmã da empresária; Bruno Marcelo Bahia Marques, marido de Tatiane e cunhado de Veronica; e Sebastião de Oliveira Evangelista, padrasto da ex-vereadora, receberam penas de 10 anos de prisão cada.

Todos deveriam cumprir as penas inicialmente em regime fechado, mas nenhum deles está preso. Os recursos apresentados pelas defesas foram rejeitados pelos desembargadores.

Na época da denúncia, em 2011, Veronica Costa afirmou que o marido fazia uso de drogas e a ameaçava havia anos. Ela negou ter agredido Márcio e disse desconhecer como ele havia aparecido machucado na noite de 21 de fevereiro.

Após prestar depoimento, a empresária declarou que Márcio havia chegado à sua casa nervoso, gritando e machucado, e que teria tentado agredi-la. Veronica também registrou uma queixa contra o então marido por furto. Segundo ela, mesmo ferido, Márcio teria levado computadores, máquinas fotográficas, filmadoras e dinheiro.

Após o aumento da pena, em 2023, a defesa de Veronica contestou a condenação e afirmou que a decisão estaria baseada na versão da suposta vítima e sem elementos probatórios suficientes. Os advogados também alegaram que Márcio teria se recusado a fornecer material genético para confronto com uma prova técnica considerada favorável à defesa e afirmaram que ele havia ameaçado Veronica de morte antes dos fatos.

A defesa da ex-vereadora ainda não se pronunciou sobre o caso.