Nanda Costa surge fazendo cafuné em produtora e aumenta rumores sobre possível affair

Atriz surge fazendo carinho em produtora enquanto assistem ao jogo do Brasil e Escócia, na Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz surge fazendo carinho em produtora enquanto assistem ao jogo do Brasil e Escócia, na Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Nanda Costa e a produtora e diretora Emilie Rey, aumentaram ainda mais os boatos de um possível affair, depois de Nanda publicar um Stories no Instagram, fazendo cafuné em Emilie, nesta quarta-feira (24). O registro carinhoso foi registrado quando elas assistiam o jogo entre Brasil e Escócia, e ao notar que estavam sendo filmadas elas sorriram.

No X, internautas comentaram sobre a interação sobre o suposto casal. “Cada dia mais assumidas”, observou um usuário. “Gente, que casal bonito”, escreveu um segundo. “Meu Deus, a Nanda Costa e a Emilie Rey assistindo ao jogo assim tem gente vivendo meu sonho…Lindas, ai estou emocionada”, disse outro internauta.

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Os boatos sobre um possível relacionamento entre as duas ganharam destaque depois de uma viagem feita a Paris, na França. Apesar de não terem sido publicadas fotos em que elas aparecem juntas, seguidores notaram que as famosos visitaram os mesmos locais e publicaram registros semelhantes. No fim da viagem à capital francesa, Emilie deixou uma declaração pública para Nanda. “Paris ficou ainda mais especial com você”, escreveu. A atriz respondeu agradecendo: “Obrigada por tudo”.

A partir dessa viagem, as aparições juntas estão sendo cada vez mais comuns. No dia 15, o possível casal foi fotografado por um paparazzo em uma caminhada em um restaurante na Zona Sul. Dias depois, elas surgiram juntas mais uma vez para assistirem à peça “Prima Facie”, protagonizada por Débora Falabella, e saíram do teatro do Rio juntas.

to mt mal com esse video mds nanda costa vc nao tinha esse direito pic.twitter.com/Pd5kohQOfQ — ma (@mavgfx) June 25, 2026

A atriz Nanda Costa, terminou o casamento de 12 anos com a percussionista Lan Lanh, em fevereiro deste ano e desde então não assumiu um relacionamento público. O casal é mãe das gêmeas Kim e Tiê.

Emilie ficou conhecida no Brasil por ter namorado com Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller. O namoro entre os dois terminou no final de 2023, depois de aproximadamente dois anos.