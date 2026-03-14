Antes de retomar gravações de “Os Farofeiros 3”, Cacau Protásio faz tour pela Europa

Após um ano intenso de trabalho, a atriz Cacau Protásio aproveita alguns dias de descanso na Europa antes de retornar ao Brasil para dar continuidade às gravações do filme “Os Farofeiros 3”.

O ano de 2025 foi especialmente movimentado para a artista. Cacau participou de mais de cinco produções cinematográficas, consolidando ainda mais sua presença nas telonas. Já na virada para 2026, a atriz também se dedicou intensamente ao Carnaval, brilhando como musa da escola de samba Portela, uma das mais tradicionais agremiações do Rio de Janeiro.

Agora, em um merecido momento de pausa entre um projeto e outro, Cacau decidiu viajar e conhecer novos lugares. A atriz está fazendo um tour por cidades da Alemanha e da Itália, aproveitando para explorar culturas diferentes, conversar com pessoas e ampliar seus horizontes.

“Eu adoro viajar, conhecer novas culturas, conversar com pessoas de outros países. Sempre busco aprender com essas experiências. Essa viagem tem sido cheia de surpresas”, conta.

E uma dessas surpresas aconteceu justamente durante o passeio pela Itália. Cacau compartilhou em suas redes sociais o momento em que foi reconhecida por jovens italianas que acompanham seu trabalho no TikTok.

“Às vezes a gente não imagina até onde a nossa arte pode chegar. Fiquei extremamente surpreendida com meninas tão jovens, que poderiam ser minhas filhas, do outro lado do mundo, conhecerem o meu trabalho. Foi fabuloso. Fiz questão de compartilhar isso porque as pessoas precisam acreditar em si mesmas. Eu sou uma mulher preta, que não tinha muitas condições, mas tive uma família que acreditou em mim e eu também acreditei. Hoje estou aqui sendo reconhecida até em um país que não é o meu. As pessoas precisam sonhar e confiar que Deus nos dá mais que imaginamos”, afirma.

Desfilando pela Europa com looks chiques, modernos, confortáveis e visivelmente mais magra, a atriz segue cuidando da saúde, mas garante que não está deixando de aproveitar a gastronomia local.

“Como eu sempre digo, eu não romantizo a obesidade e nunca vou romantizar. Eu sigo meu tratamento com calma, sem aquela pressa de querer ficar magra rapidamente. É um processo, a prioridade é a minha saúde, meu bem-estar. Mas, numa viagem como essa, eu tive que conversar com o meu corpo médico, que me acompanha, e avisar que eu não deixaria de provar as iguarias locais. Não tem como vir à Itália e não comer uma pizza. Então estou comendo com moderação, aproveitando as comidas típicas, e quando voltar ao Brasil retomo a dieta direitinho”, explica.

Católica, Cacau também costuma aproveitar suas viagens para visitar igrejas e dedicar alguns momentos à oração. Desta vez não foi diferente. Durante sua passagem por Milão, a atriz fez questão de conhecer a tradicional Duomo di Milano, uma das catedrais mais famosas do mundo.

E o retorno ao Brasil já tem compromisso marcado. Cacau se prepara para retomar as gravações de “Os Farofeiros 3”, continuação da franquia de grande sucesso no cinema nacional.

“A gente deu uma pausa nas gravações um pouco antes do Natal. Parte do filme foi gravada no Caribe e agora vamos retomar no Brasil. Estou muito feliz. Os Farofeiros é um grande sucesso nos cinemas e tenho certeza de que esse também será. Estamos fazendo tudo com muito carinho e espero que o público ame de paixão”, finaliza.