Bloco da Anitta reúne multidão no Centro do Rio e atrai famosos neste sábado

O Bloco da Anitta arrastou uma multidão pelo Centro do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (21), em mais um evento do pós-Carnaval carioca. A apresentação faz parte da programação oficial de blocos de rua e tinha previsão de público de cerca de 100 mil pessoas.

A concentração ocorreu por volta das 7h, na Rua Primeiro de Março. O cortejo seguiu pelo Circuito Preta Gil, na Avenida Presidente Antônio Carlos, uma das principais vias do Centro da cidade.

Em cima do trio elétrico, Anitta comandou o repertório que marcou sua trajetória no Carnaval e contou com a presença de diversos famosos acompanhando o desfile. Entre eles estavam Marina Ruy Barbosa, Mariana Ximenes, Juliette e o jogador de futebol americano Tyler Boyd.

Outro destaque do bloco foi a participação do cantor Carlinhos Brown, que dividiu o trio com Anitta e interagiu com os foliões, distribuindo flores ao público ao longo do trajeto.

O Bloco da Anitta integra a lista de cerca de 20 blocos programados para desfilar pelas ruas do Rio neste sábado, segundo informações do circuito oficial da prefeitura. A programação marca o encerramento das grandes apresentações do Carnaval de rua na capital fluminense.