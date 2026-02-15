Luana Piovani ironiza pergunta sobre Virginia Fonseca e abandona entrevista na Sapucaí

"Quem?", debochou a atriz ao ser perguntada sobre Virginia - Foto: Reprodução/Instagram

De volta à Marquês de Sapucaí após cerca de 20 anos, Luana Piovani retornou ao Carnaval carioca como musa da Império Serrano e acabou protagonizando um momento que repercutiu nas redes. Ao ser questionada sobre a estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a atriz respondeu de forma irônica: “Quem?”, e deixou a entrevista em seguida.

O episódio reacendeu uma tensão que não é nova

Em 2024, durante o depoimento de Virginia à CPI das Bets, Piovani usou as redes sociais para criticar a influenciadora, sobretudo pelo uso de referências religiosas. Na ocasião, a atriz publicou comentários duros e questionou a postura pública de Virginia.

O clima voltou a esquentar quando Virginia assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio e iniciou a preparação para o desfile com o coreógrafo Carlinhos Salgueiro. Após a divulgação de vídeos da influenciadora sambando, Piovani comentou que, apesar do talento do profissional, “não faz milagre”.

Apesar das críticas, Virginia adotou um tom conciliador ao falar sobre a atriz em entrevista à Band. Disse que nunca fez nada contra Piovani e que, apesar de não segui-la nas redes, gosta de seus memes. “Ela acaba comigo, mas eu gosto dela”, afirmou.