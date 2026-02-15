BBB 26: Alberto Cowboy alerta Jonas sobre brincadeiras com Ana Paula Renault

Durante a festa da madrugada deste domingo (15), Alberto Cowboy conversou com Jonas Sulzbach sobre as provocações trocadas entre o brother e Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. O empresário aconselhou cautela para que as brincadeiras não ultrapassem limites e acabem repercutindo negativamente fora da casa.

“Se distraia com a Ana Paula, mas cuidado para as brincadeiras não excederem muito. Você tem a admiração da torcida da Maxiane”, disse Cowboy, ao sugerir que Jonas mantenha o tom leve nas interações. Ele ainda completou que provocar faz parte do jogo, mas sem exageros.

Na sequência, o Veterano relembrou que também é alvo de provocações da sister e reforçou o alerta: “Tira onda com isso, mas cuidado para não passar do limite”.

Jonas, por sua vez, afirmou que encara a situação de forma esportiva. “Tem que levar na esportiva. Eu sei que, se eu não fosse Líder, ela votaria em mim”, comentou. Em outro momento, ponderou que não pretende se envolver romanticamente no reality.

A conversa seguiu com Cowboy destacando que qualquer convite mais íntimo poderia soar excessivo. Jonas concordou e avaliou que as atitudes de Ana Paula podem fazer parte de uma estratégia de jogo.

Ao final, o Líder refletiu que as provocações da sister parecem calculadas e fazem parte da dinâmica do programa.