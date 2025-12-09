Larissa Manoela adia planos de gravidez por causa de doença

A atriz Larissa Manoela, de 24 anos, comentou sobre uma doença que a faz ter dificuldades para engravidar, a endometriose, uma doença que atinge mais de 8 milhões de mulheres no Brasil. A fala da famosa foi em uma entrevista à youtuber Foquinha, na qual disse que paralisou os planos de gravidez para concentrar os esforços no tratamento.



"Quando recebi o diagnóstico, achei que não ia poder engravidar, mas hoje, graças a Deus, a Medicina avançou muito e esse tema, inclusive, está sendo levado, porque muitas mulheres portam essa doença e não sabem. Então, é uma questão também de educação pública, porque as pessoas precisam saber para também não invalidarem sua dor, porque dói muito”, disse a atriz.

Larissa é casada com o também ator André Luiz Frambach há quase dois anos. A jovem artista disse que voltará a pensar em gravidez depois que não houver mais riscos para ela e o filho. “Descartei qualquer possibilidade de ter um bebê enquanto não estiver 100% bem para gerar”, explicou. “A minha ideia é que eu possa fazer uma cirurgia para que eu limpe meus floquinhos de endometriose para que possa gerar sem um aborto espontâneo ou sem que a doença também cresça.”

Carreira e gravidez

A futura gestação da atriz será planejada com calma, tanto por causa da endometriose quanto em decorrência da carreira. Larissa disse que não quer deixar de lado uma gravidez por causa do trabalho.

“Pretendo ser atriz até que talvez nem esteja mais aqui. É minha paixão, minha vida, mas não quero adiar esse plano de ser mãe em prol de um trabalho. Óbvio que a gente tenta sempre adequar, mas é uma coisa que tenho planos, para além da saúde, também colocar na agenda e fazer com que os trabalhos deem uma recalculada de rota."