Amigo de Oruam destrói TV com soco durante comemoração pela vitória do Flamengo; vídeo

Amigo de Oruam se exalta durante comemoração e quebra TV do rapper com um soco - Foto: Divulgação/X

Oruam reuniu amigos e familiares nesse sábado (29) para assistir à final da Libertadores. A festa rubro-negra prometia alegria, e entregou, mas também trouxe um prejuízo inesperado. Flamenguista fervoroso, o rapper comemorou mais um título do clube, porém acabou vendo a própria TV ser destruída.

Durante a euforia do apito final, um dos convidados comemorou a conquista dando um soco na tela da televisão. O impacto foi suficiente para que o aparelho deixasse de funcionar imediatamente.

Longe da confusão no momento, Oruam só percebeu o estrago depois e ficou completamente surpreso ao encontrar a TV quebrada.

O vídeo da reação foi publicado pelo próprio artista no X (antigo Twitter). Chocado, ele aparece perguntando: “Que isso? Quem fez isso, mano? Caramba, quebraram minha TV”.

Em poucos instantes, os amigos apontaram o responsável pelo golpe desastrado e defenderam que ele deveria arcar com uma TV nova. Oruam, então, brincou dizendo que o amigo era “maluco”.





