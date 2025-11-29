Ex-chacrete Lia Hollywood morre após ataque de pitbull do próprio filho no RJ
Neuzilete de Souza foi atacada no mês passado, na casa em que moravam, em São Pedro da Aldeia
29 de novembro de 2025
A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida como Lia Hollywood, de 66 anos, morreu na sexta-feira (28) no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.
No dia 20 de outubro ela foi brutalmente atacada pelo cão da raça pitbull do filho, em São Pedro da Aldeia.
A ex-assistente de Chacrinha teve os braços destruídos e grave lesão no rosto.
A equipe médica conseguiu resgatar, através de cirurgia de alta complexidade, o braço esquerdo, mas o direito teve que ser amputado. O trauma de face foi operado tambem pela equipe da ortopedia, cirurgia geral e bucomaxilofacial.
Neuzilete teve duas paradas cardiacas, uma de 9 e outra de 10 minutos. Equipe médica e de enfermagem fez manobras de reanimação, mas sem sucesso.