Ex-chacrete Lia Hollywood morre após ataque de pitbull do próprio filho no RJ

Lia Hollywood morreu aos 66 anos, após ataque de um pitbull - Foto: Reprodução

A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida como Lia Hollywood, de 66 anos, morreu na sexta-feira (28) no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

No dia 20 de outubro ela foi brutalmente atacada pelo cão da raça pitbull do filho, em São Pedro da Aldeia.

A ex-assistente de Chacrinha teve os braços destruídos e grave lesão no rosto.

A equipe médica conseguiu resgatar, através de cirurgia de alta complexidade, o braço esquerdo, mas o direito teve que ser amputado. O trauma de face foi operado tambem pela equipe da ortopedia, cirurgia geral e bucomaxilofacial.

Neuzilete teve duas paradas cardiacas, uma de 9 e outra de 10 minutos. Equipe médica e de enfermagem fez manobras de reanimação, mas sem sucesso.