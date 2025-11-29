Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Grazi Massafera faz brincadeira em post de Murilo Benício e agita seguidores

Atores são companheiros de elenco em novela

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de novembro de 2025 - 16:42
Grazi Massafera brincou com Murilo Benício em publicação do ator nas redes sociais
A atriz Grazi Massafera despertou a atenção dos seguidores ao fazer um comentário bem inusitado em uma publicação no Instagram do ator Murilo Benício.

Grazi, em tom de brincadeira, sugeriu ter filhos logo com Benício
Grazi, em tom de brincadeira, sugeriu ter filhos logo com Benício |  Foto: Reprodução/Instagram

Murilo apareceu em um vídeo respondendo perguntas enviadas pelos fãs sobre a novela que ele atua ao lado de Grazi. Porém, ele acabou surpreendido pela mensagem da companheira de elenco.

A atriz disse que os dois precisavam ter um filho logo antes da menopausa dela: “Precisamos fazer um filho! E Precisamos correr antes que a menopausa me pegue", escreveu Grazi brincando, já que na trama os dois vivem um casal de amantes.

Nos comentários, os seguidores ficaram doidos e se mostraram empolgados: “Providenciem pra já", afirmou um. "Seria tudo", declarou outro. "Não me ilude assim", brincou um terceiro.

