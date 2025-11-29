Grazi Massafera faz brincadeira em post de Murilo Benício e agita seguidores

Grazi Massafera brincou com Murilo Benício em publicação do ator nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Grazi Massafera despertou a atenção dos seguidores ao fazer um comentário bem inusitado em uma publicação no Instagram do ator Murilo Benício.

Grazi, em tom de brincadeira, sugeriu ter filhos logo com Benício | Foto: Reprodução/Instagram

Murilo apareceu em um vídeo respondendo perguntas enviadas pelos fãs sobre a novela que ele atua ao lado de Grazi. Porém, ele acabou surpreendido pela mensagem da companheira de elenco.

A atriz disse que os dois precisavam ter um filho logo antes da menopausa dela: “Precisamos fazer um filho! E Precisamos correr antes que a menopausa me pegue", escreveu Grazi brincando, já que na trama os dois vivem um casal de amantes.

Nos comentários, os seguidores ficaram doidos e se mostraram empolgados: “Providenciem pra já", afirmou um. "Seria tudo", declarou outro. "Não me ilude assim", brincou um terceiro.