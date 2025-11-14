Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Com 72 kg a menos, Thais Carla se emociona após conseguir descer em toboágua durante viagem

Dançarina viveu um momento emocionante em parque, meses após cirurgia bariátrica

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de novembro de 2025 - 18:09
A dançarina e influenciadora digital Thais Carla comemorou nas redes sociais mais uma nova conquista durante uma viagem em família a um parque aquático em Fortaleza, sete meses depois de realizar uma cirurgia bariátrica. 

Thais registrou o momento que conseguiu descer em um toboágua, experiência que ela definiu como emocionante. “Não dá pra descrever a emoção. Consegui descer em um tobogã”, escreveu ela na legenda do vídeo publicado. Nas imagens, é possível ver o momento que a dançarina se emociona ao descer no brinquedo. 

A viagem foi feita em família. A influenciadora estava acompanhada do marido, Israel Reis, e as filhas, Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 4. 

Além do registro da nova experiência, Thais vem compartilhando nas redes sociais os avanços desde a realização de uma bariátrica. Duas semanas atrás, ela mostrou os resultados de um exame mostrando que já perdeu 72 quilos, dos 200, que ela tinha antes do procedimento. 

Atualmente a dançarina está pesando 128,4 kg e já afirmou que o objetivo é eliminar mais 40 kg, ao longo do processo de recuperação. 

Thais Carla mostra o corpo depois de perder 72 kg devido bariátrica
Thais Carla mostra o corpo depois de perder 72 kg devido bariátrica |  Foto: Reprodução/Redes Sociais

