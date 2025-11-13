Tati Zaqui lamenta perda de bebê: 'Te amamos desde o primeiro momento'

A influenciadora digital e ex-funkeira Tati Zaqui, anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (13), que sofreu uma perda gestacional. Em vídeo publicado, ela afirmou que estava grávida havia um mês, mas acabou perdendo o bebê.

"Eu me preparava para anunciar a chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor. A maior felicidade que senti na minha vida teve a duração de um mês. 'A mãe é salva pela maternidade', diz a Bíblia. Desde aquele primeiro momento, sabia que tinha recebido a cura do meu Deus", disse Tati, que se tornou religiosa recentemente.

A gravidez foi fruto do relacionamento da ex-funkeira com o influenciador digital Mateus Oliveira.

Leia também:

PM prende suspeitos e apreende armas durante operação em São Gonçalo



Pitbull ataca crianças dentro de escola em Belford Roxo



Tati afirmou que não pensava em ser mãe antes, mas recentemente mudou de opinião e estava muito feliz com a gestação. "Por tantos anos afirmava que não seria capaz, hoje vejo o quanto precisei de você. Nós te amamos desde o primeiro segundo. Todos nós ansiávamos pela sua chegada. Posso não entender os planos de Deus, mas confio plenamente neles."

A ex-funkeira publicou um vídeo de quando viu o resultado positivo no teste de gravidez e as reações de amigos e familiares quando souberam da gestação. Nos comentários, diversos famosos demonstraram apoio ao momento vivido por Tati.