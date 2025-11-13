Tati Zaqui lamenta perda de bebê: 'Te amamos desde o primeiro momento'
"A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O útero é a porta do céu na terra. Deus nos tocou e aqui fica o registro do nosso maior e breve presente", escreveu ela na legenda
A influenciadora digital e ex-funkeira Tati Zaqui, anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (13), que sofreu uma perda gestacional. Em vídeo publicado, ela afirmou que estava grávida havia um mês, mas acabou perdendo o bebê.
"Eu me preparava para anunciar a chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor. A maior felicidade que senti na minha vida teve a duração de um mês. 'A mãe é salva pela maternidade', diz a Bíblia. Desde aquele primeiro momento, sabia que tinha recebido a cura do meu Deus", disse Tati, que se tornou religiosa recentemente.
A gravidez foi fruto do relacionamento da ex-funkeira com o influenciador digital Mateus Oliveira.
Leia também:
PM prende suspeitos e apreende armas durante operação em São Gonçalo
Pitbull ataca crianças dentro de escola em Belford Roxo
Tati afirmou que não pensava em ser mãe antes, mas recentemente mudou de opinião e estava muito feliz com a gestação. "Por tantos anos afirmava que não seria capaz, hoje vejo o quanto precisei de você. Nós te amamos desde o primeiro segundo. Todos nós ansiávamos pela sua chegada. Posso não entender os planos de Deus, mas confio plenamente neles."
A ex-funkeira publicou um vídeo de quando viu o resultado positivo no teste de gravidez e as reações de amigos e familiares quando souberam da gestação. Nos comentários, diversos famosos demonstraram apoio ao momento vivido por Tati.