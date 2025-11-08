Shows de Roberto Carlos na Gávea são adiados devido a condições climáticas

Os shows que o cantor Roberto Carlos faria neste sábado (8) e domingo (9), na Brava Arena Jockey, Gávea, Zona Sul do Rio, foram adiados devido às condições meteorológicas da cidade. A passagem de um ciclone extratropical no Sul do Brasil influenciará o tempo no Rio durante o fim de semana.

A casa de shows, localizada no Jockey Club, publicou um comunicado em seu perfil do Instagram informando que as novas datas serão anunciadas em breve.

"Os ingressos já adquiridos continuam válidos, não é necessário realizar troca ou qualquer alteração, mesmo que a data antiga ainda conste no ticket", diz o comunicado.

Quem não puder comparecer na nova data, será reembolsado conforme a forma de pagamento utilizado na compra dos ingressos.

O Centro de Operações Rio (COR) emitiu um alerta de nível médio de severidade sobre o deslocamento de um sistema de baixa pressão pela costa da região Sudeste, junto com a aproximação e passagem de uma frente fria, que vão impactar o tempo no Rio.