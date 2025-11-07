Jojo Toddynho se defende de acusações sobre confusão em faculdade

A influenciadora Jojo Todynho se pronunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (7), após a confusão que aconteceu na faculdade de Direito que ela cursa no Rio de Janeiro. O caso foi registrado na polícia e um boletim de ocorrência foi registrado contra a artista.

"Quarta-feira eu tive uma discussão com um colega de sala chamado Arnaldo. Ele me xingou e eu o respondi, e o mesmo de forma maldosa e oportunista foi para a delegacia narrar que ele foi vítima da minha pessoa. Só que ele não contou o que ele fez", afirmou Jojo, garantindo que há testemunhas, sendo uma delas a professora.

A cantora afirmou que o desentendimento não passou de uma discussão acalorada.

Jojo afirmou que a situação não afeta sua rotina acadêmica. "Ali tem a professora como testemunha, e os alunos também. Outra coisa: uma discussão não expulsa ninguém de dentro de uma faculdade. Até porque eu sou uma ótima aluna, tenho ótimas notas. E o fato de eu ter discutido com uma outra aluna, que também tentou se meter comigo, não muda nada. Eu não aturo gente oportunista, eu não vou abaixar a cabeça para ninguém. Respeito é bom e todo mundo gosta", disse.

A artista aproveitou para denunciar o comportamento do colega de classe. “Semana passada, esse mesmo querido faltou com respeito a uma senhora dentro de sala de aula, né? E os homens estavam conversando sobre a mesma coisa que a senhora. Ele não fez essa graça. Por quê? Acredito eu que ele só tem língua para falar com mulher. Só que comigo, não.”

Encerrando o desabafo, Jojo deixou uma mensagem direta. “O meu pai, que me colocou no mundo, nunca gritou comigo. Como é que um homem na rua, que eu não conheço, vai me faltar com respeito? Não, gente. Seja homem, seja mulher, coloque as pessoas no seu devido lugar. Não invada o meu espaço, que eu não vou invadir o seu.”