Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy por melhor álbum musical

A dupla disputa com nomes como o nigeriano Burna Boy e a indiana Siddhant Bhatia

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de novembro de 2025 - 18:06
O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro mais recente da turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global no Grammy 2026, nesta sexta-feira (7). Os troféus serão entregues em fevereiro do ano que vem.

A dupla disputa com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.

Entre os principais indicados a premiação estão nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem"; Bad Bunny por "Debí Tirar Más Fotos"; Sabrina Carpenter, com "Man's Best Friend"; além do rapper Kandrick Lamar, com o disco "GNX".

Candidatos a Melhor álbum de música global

- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso e Maria Bethânia

- No Sigh of Weakness - Burna Boy

- Sounds Of Kumbla - Siddhant Bhatia

- Eclairer le monde: Light the World - Youssou N'Dour

- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti

- Chapter III: We Return to Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan e     Sarathy Korwar

