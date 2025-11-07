Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy por melhor álbum musical
A dupla disputa com nomes como o nigeriano Burna Boy e a indiana Siddhant Bhatia
O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro mais recente da turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global no Grammy 2026, nesta sexta-feira (7). Os troféus serão entregues em fevereiro do ano que vem.
A dupla disputa com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.
Entre os principais indicados a premiação estão nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem"; Bad Bunny por "Debí Tirar Más Fotos"; Sabrina Carpenter, com "Man's Best Friend"; além do rapper Kandrick Lamar, com o disco "GNX".
Candidatos a Melhor álbum de música global
- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso e Maria Bethânia
- No Sigh of Weakness - Burna Boy
- Sounds Of Kumbla - Siddhant Bhatia
- Eclairer le monde: Light the World - Youssou N'Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
- Chapter III: We Return to Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan e Sarathy Korwar