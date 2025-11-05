Roberto Carlos se despede de sua última irmã em velório no Rio

O cantor Roberto Carlos, 84, deu seu último adeus a Norma Braga, sua irmã, na tarde desta quarta-feira (5). O velório aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Norma ficou três meses internada por conta de problemas respiratórios, na Clínica São José.

Ela faleceu aos 90 anos, na manhã da última terça (4) e os detalhes de sua morte não foram divulgados.

Roberto Carlos era o irmão mais novo, entre seus 3 irmãos. O mais velho, Lauro Braga, morreu em março de 2021, aos 90, por conta de complicações de um AVC e uma meningite. O outro irmão, Carlos Alberto Braga, o “Gadia”, faleceu em agosto deste ano, aos 92. Norma, era a única irmã de Roberto Carlos ainda viva.

Memória - Para quem não sabe, Roberto Carlos e os outros irmãos moraram em Niterói, com os pais, Robertino Braga, e a mãe, Laura Moreira Braga, também já falecidos. A cidade foi o primeiro lugar onde ele residiu com sua família após saírem de Cachoeiro de Itapemirim (ES), quando ele tinha cerca de 13 ou 14 anos.

Antes de conhecer a fama, ele estudou no Colégio Brasil, no Fonseca, em Niterói, e tem uma forte ligação afetiva com a cidade, frequentemente mencionando sua importância em sua vida e carreira. Atualmente, ele mora em uma cobertura na Urca, no Rio de Janeiro.