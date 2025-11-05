Rainha do Império Serrano faz primeira aula de samba após vídeo dançando sem calcinha

A atriz pornô e nova rainha da bateria da Império Serrano, Elisa Sanches, realizou sua primeira aula de samba, já se preparando para o carnaval do ano que vem. A produtora de conteúdo adulto, em entrevista falou também sobre a recente polêmica que ela gerou na quadra da escola de samba.

"Primeira aula de samba. Passo a passo para aprender a sambar. Espero que eu possa aprender e estou muito feliz pelas aulas", disse ela, que contratou um professor particular.

Elisa causou polêmica no último domingo (2), ao ser anunciada como rainha na quadra da escola de samba, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, a atriz subiu no palco usando um vestido justo e sem calcinha e começou a dançar funk, mostrando tudo para os presentes no evento.

Leia também:

Desafio Outubro Rosa mobiliza corredores e celebra encerramento com ações de saúde em São Gonçalo



Obramax inaugura loja em São Gonçalo e gera cerca de 200 empregos diretos



Em entrevista recente, a produtora de conteúdo adulto falou sobre a repercussão do vídeo e afirmou que foi convidada para a festa de aniversário do presidente da agremiação e lá foi surpreendida com o convite para ser rainha de bateria.

"Eu não fui preparada para o evento. Não sabia que eu seria rainha de bateria. E o fato de eu estar sem calcinha foi porque eu coloquei uma saia aberta. O meu biquíni estava sujo, eu tinha acabado de chegar de São Paulo", disse.

Elisa ainda afirmou que é uma pessoa tímida e que precisou beber para conseguir se soltar. "Acabou que bebi um pouco a mais", explicou.

A produtora de conteúdo adulto disse que no momento que subiu no palco para dançar, foi após sua coroação, já na festa de aniversário do presidente da escola, Thiago Carvalho.

"Aquela hora já não tinha mais nada a ver com a coroação. Já tinha acabado a festa. Era o aniversário dele, já não tinha mais nada a ver com a Império da Tijuca, era outro evento à parte. Eu dancei, realmente apareceu a minha p#@$%&, mas não era a minha intenção. Eu não costumo fazer isso. E não era com pessoas do carnaval, eram amigos dele".

Elisa afirmou que se arrependeu de ter dançado no palco: "Ninguém ficou incomodado. Eu dancei no palco, com as pessoas, e ninguém ali ficou incomodado. Só que a repercussão distorceu. Era como se eu tivesse sido coroada e ficado com a p$%@!% de fora. E não foi isso que aconteceu. Foi realmente um caso à parte. Me arrependi pela repercussão negativa, porque não foi a minha intenção. Vou ter mais cuidado", encerrou.